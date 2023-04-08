TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 25. Haftasında kendi evinde V. Bornona Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan GL Yeşilçınarspor, bu maçın hazırlıklarını Şirinköy Stadı’nda sürdürdü.

Ligin bitmesine iki hafta kala 20 puan ile 13. sırada küme düşme potasında bulunan GL Yeşilçınarspor, ligde kalan iki maçı da alarak kırmızı bölgeden uzaklaşmak istiyor. Yarın saat 15.00’de Şirinköy Stadı’nda ligde 48 puanla averajla ikinci sırada bulunan V. Bornova ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, ölüm kalım maçına çok ciddi hazırlandı. Kazanmaktan başka çaresi olmayan Yeşilçınarspor, hazırlıklarını maçın oynanacağı Şirinköy Stadı’nda Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol nezaretinde yaptı.

Ligi değerlendiren Teknik Sorunlu Feyzullah Tüzünol, bir hafta önce Didim Belediyespor maçı ile göreve geldiğine dikkat çekerek; “Didim maçı ile göreve başladık. Diğer hocamıza teşekkür ediyoruz. Elinden geleni yaptı. Kimse bu durumda olmayı istemez. Sıkıntılı bir süreç ama sahada her şey olabiliyor. Bunu çok kez gördük. Artık son iki haftaya girdik. İlk maçımız Bornova ile. Lider şampiyonluğa oynuyorlar. Zaten kolay maçlar kalmamıştı. Biz her şeyin bilincindeyiz. Futbolcu arkadaşlar da bunun farkında. İnşallah Pazar günü oyuncu grubumuzla istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı bu doğrultu da sürdürüyoruz. Sahadan en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.