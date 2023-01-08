TFF Gelişim Ligi 9. Grupta mücadele eden Yeşilçınarspor, 29 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ligin ikinci yarısına günde çift antrenman ile Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ nezaretinde sıkı hazırlanıyor.

TFF Gelişim Ligi 9. Grupta mücadele eden Yeşilçınarspor, 29 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ligin ikinci yarısına günde çift antrenman ile Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ nezaretinde sıkı hazırlanıyor.

Ligin ikinci yarısında istediği çıkışı yapamayan yeşil beyazlılar ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısına hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ ikinci yarı hazırlıklarının gayet iyi gittiğine belirterek, “Üç gün önce çalışmalara başladık ve gayet iyi gidiyor. Oyuncularımız istekli, arzulu çalışıyor. İkinci yarıya iyi hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız istekli olunca bizde daha istekli oluyoruz. İkinci yarıya en güzel şekilde hazırlanacağız. İnşallah ilk maçtan son maça kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz” dedi.

“Yeni gelen arkadaşlarımızla güçlendik”

İlk yarıda 13 maçta 11 puan topladıklarına dikkat çeken yeşil beyazlı takımın oyuncusu Acı Gül, “Bu tabiki bizim hedefimiz değildi gönül isterdi ki yukarıda olalım, şampiyonluğa oynayalım ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Bunun için ikinci yarıya iyi hazırlanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla takım biraz daha güçlendi. Takımı, kulübü layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

“İkinci yarıya hazır olmak istiyoruz”

Başarılı oyuncu Süleyman Kolukara ise “İkinci yarı hazırlıklarımız başlayalı 3 gün oldu. Gayet tempolu, iyi hazırlanıyoruz umutluyuz. Yeni transfer olan arkadaşlarımız var kısa zamanda onlarla da uyum sağlayıp ikinci yarıya hazır başlamak istiyoruz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum” ifadelerini kullandı.