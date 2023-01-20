Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Denizli temsilcisi GL Yeşilçınarspor, ikinci yarı hazırlıklarına günde çift idman ile devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Denizli temsilcisi GL Yeşilçınarspor, ikinci yarı hazırlıklarına günde çift idman ile devam ediyor.

Şirinköy Stadı’nda yapılan ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde kuvvet çalışan GL Yeşilçınarspor’da moraller yerinde. Çalışmalar hakkında açıklama yapan yeşil-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Mustafa Altındağ, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi. Altındağ, hazırlıkların gayet iyi gittiğini belirterek, “Hazırlıklara 3 Ocak’ta başlamıştık. Günde çift antrenman tek antrenman devam ettik. Halen de devam ediyoruz. Maç haftasına yaklaştık, en iyi şekilde çalışıp hazırlanıyoruz. Başta yönetimimizi kutluyorum. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Ne dediysek yerine getirdiler. Gayet güzel bir çalışma ortamı bize sundular. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde gayet istekli arzulu güzel bir şekilde çalıştık. İkinci yarıya en güzel bir biçimde hazırlanıyoruz” dedi.

“İkinci yarı bambaşka bir Yeşilçınarspor izleyeceğiz”

Takıma yeni takviyelerin olduğunu söyleyen teknik sorumlu Altındağ, “Eksik olan bölgelere takviyeler yapıyoruz. Birkaç güne netleşmesini bekliyoruz. Bazı eksik olan bölgeleri tamamladık. Onların da takıma uyumu önemli. Onları da en iyi şekilde takıma hazırlayacağız. Onlarla beraber daha da güçlendik. İnşallah ikinci yarı bambaşka bir Yeşilçınarspor izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.