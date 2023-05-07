Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Mardin’de açık hava sinemasında sevenleriyle bir araya gelerek "Gelin" filmini izledi.

Koçyiğit, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi’nin altında bulunan Açık Hava Sineması’nda her hafta bir filmin gösterime sunulacağı etkinliğin açılışına katıldı. Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası’na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit’le birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Koçyiğit ise, kendisini büyük bir coşku ile karşılayan seyircilere teşekkür etti. Koçyiğit, daha öncede Mardin’e geldiğini ve hayranlığını dile getirdi.

1973 yılında çekilen Gelin filmini sevenleriyle açık hava sinemasında beraber izledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit’e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.