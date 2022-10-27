Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliğinin özel konuğu Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray oldu. Etkinlikte Şoray, sevenleriyle bir araya gelerek Mezopotamya Ovası’na karşı "Kara Gözlüm" filmini izledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema etkinliğinin özel konuğu Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray oldu. Etkinlikte Şoray, sevenleriyle bir araya gelerek Mezopotamya Ovası’na karşı "Kara Gözlüm" filmini izledi.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilerek her hafta bir filmin gösterime sunulduğu Açık Hava Sineması’nın özel konuğu Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray oldu. Kasımiye Medresesi’nin altında bereketli Mezopotamya Ovası’na karşı kurulu olan açık hava sinemasında Şoray, 1970 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı “Kara Gözlüm”ü hayranlarıyla birlikte izledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şoray’ı Mardin’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Mardin birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı dillerin, dinlerin kültürlerin huzur içerisinde yaşadığı bir kent. Bu huzurlu kentte hoş geldiniz. Ülkemizin sultanı Şoray ile Kara Gözlüm filmini hep birlikte izleyeceğiz. Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray ile beraber adeta bir şaheser olan ’Kara Gözlüm’ filmini hep beraber Mezopotamya Ovası’na karşı izleyerek beraber tarih yazdık.” dedi.

Usta oyuncu Türkan Şoray ise, hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin, kültürlerin kaynaştığı Mardin’e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini söyledi. Hayranların yoğun ilgisine teşekkür eden Şoray, “Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım, dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin’den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma çok mutluyum.” diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.