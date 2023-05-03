Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Türkan Şoray Nazilli’de sevenleriyle bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şoray’ı karşılayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türk sinemasına büyük emek veren usta oyuncu ile sohbet ederek Nazilli’nin yerel ve kültürel değerleri ile ilgili bilgiler verdi. Moderatörlüğünü Ferhan Tülmen’in üstlendiği programda hayata dair deneyimlerini aktaran Şoray, seyircilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan ve oynadığı 222 film ile dünyanın ’en çok film çeviren’ kadın oyuncusu unvanına sahip usta oyuncu, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan, Arım Balım Peteğim, Devlerin Aşkı gibi milyonların izlediği filmlerin çekimlerinde unutamadığı anları seyircilerle paylaştı. İki saat boyunca sahnede kalan Şoray, Nazilli insanının da iklimi gibi sıcak olduğunu söyleyerek Nazilli’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Program sonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın eşi Aslı Özcan, Belediye Meclis Üyesi Esin Ülkü Beyazıt ve Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı Yeşilçam’ın Sultanı’na teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.