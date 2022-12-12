Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Hayal Sirer (77), Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Sirer’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sirer’in cenazesine yakınları katılırken, sanat camiasından katılanların olmayışı dikkat çekti. Yeğeni Rüya Kürümoğlu, bu duruma sitem niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu.

"Duyulduktan sonra gelen tepkiler beni şaşırttı"

Sosyal medyada vefat haberinin yayılmasından sonra gelen tepkilere çok şaşırdığını belirten Kürümoğlu, "İnsanlar yaşıyor, ölüyor. Arkamızda çök şey bırakıyoruz, yaşanacak çok şey varken yaşayamıyoruz. Hayal kendince güzel yaşadı. Vefat haberi sosyal medyadan duyurulduktan sonra gelen tepkiler beni şaşırttı. Keşke yaşarken olsaydı; keşke burada daha kalabalık olsaydık. Dostlar sağ olsun. Aile fertlerinden kimse kalmadı; ağabeyim, eniştem ve ben. Keşke burada olsalardı” diyerek sözlerine son verdi.