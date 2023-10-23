Yeşilçam’da 1980’li yıllarda usta sanatçılarla hayat bulan Gırgıriye, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda prömiyerini yaparak tekrar tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Tıklım tıklım dolan salonda oyuncuların performansı ayakta alkışlanırken, Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, "Bu esere can veren çok büyük ustalar var. Türkiye’nin büyük değeri olan ustaları oynayan arkadaşlar, canla başla elinden geleni ortaya koydular" dedi.

1980’li yıllarda; Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Perran Kutman gibi Yeşilçam’ın usta oyuncularıyla hayat bulan Gırgıriye, bir kez daha tiyatroda sahnelendi. Gırgıriye adlı oyun, Avrupa’nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosunda seyirciyle buluşurken, prömiyer gecesinde salon tıklım tıklım doldu.

Seyirciden tam not

Filmde "Bayram" karakterine can veren 79 yaşındaki usta sanatçı Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı, Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören’in de yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyun, seyircilerden tam not aldı.

Kahkahaların eksik olmadığı gecede, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Filmde yayımlanan sahnelerden de zaman zaman kesitlerin verildiği oyun, katılımcıları adeta maziye götürdü. Yaşamını yitiren usta sanatçılarda, gecede oyunla birlikte anıldı. Sanatçı Müjdat Gezen ise bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayarak, seyirciye görüntülü bir mesaj gönderdi.

Çağlar İşgören: "Usta isimleri olabildiğince yad etmeye çalıştık"

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, eserde usta isimleri olabildiğince yad etmeye çalıştıklarını belirterek, “Uzun zamandan beri herkesin bildiği bir oyun. 1980’li yıllarda herkesin tanıştığı Gırgıriye adlı bir eser. Bu esere can veren çok büyük ustalar var. Rahmetli; Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi kişiler gerçekten burada bu oyunu oynarken bizi çok etkileyen kişilerdir. Onları elimizden geldiği kadar yad etmeye çalıştık. Oyunun yönetmeni, tabii ki eserin sahibi, kalemi olan Müjdat Gezen. Müjdat hocamız daha oyunun başında alkış aldı. Oyun, barkovizyondaki görüntülerle başladı. Vefat etmiş olan, Türkiye’nin büyük değeri olan ustaları oynayan arkadaşlar, canla başla elinden geleni ortaya koydular” dedi.

"Beklediğimizin ötesinde bir beğeni oldu"

Beklediklerinin ötesinde bir beğeni aldıklarını söyleyen Çağlar İşgören, “Orada tempo tutarak oyuna eşlik eden seyirciye çok teşekkür ediyorum. Bu beklediğimizin ötesinde bir beğeni olmuş oldu. Gırgıriye çok eğlenceli, çok dokunaklı bir oyun. Bu zor günlerde, böyle üzgün olduğumuz günlerde bir nebze de olsa neşelendirdi diyebilirim. Bizzat hocamızın bu oyunu oynamamıza izin vermesi, gelip bizimle birlikte bize yol göstermesi ve buradaki oyunun yönetilirken baştan aşağı neyin nasıl olması gerektiğini anlatması, Türkiye’deki Gırgıriye eserinin tarihi açısından bizim için çok önemliydi; ayrıca biraz daha tiyatroyu öğrenmemiz açısından bizim için çok kıymetliydi. Müjdat hocama çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülşen Bubikoğlu’nun canlandırdığı Güllü karakterine hayat veren oyuncu Olut Fulya Ersayan ise “Çok mutluyum, çok heyecanlı başladı ve çok güzel bir finalde bitirdik. Seyirci çok beğendi. Bir rüyaydı, bir hayaldi bizim için. Bunun için oyunun yardımcı yönetmeni Çağlar İşgören hocama çok teşekkür ederim. İnşallah daha nice kişilerle bu oyunu oynamaya devam ederiz” dedi.

“En büyük heyecan usta isimlere hayat vermekti”

Hazırlık sürecinin de oldukça keyifli geçtiğini dile getiren Ersayan, “Kalabalık bir kadroyla oynuyoruz; fakat bütün ekip çok oyun içerisinde ve çok keyifle hareket ettik. O sebeple provalarımız da oyun kadar keyifli ve güzel geçti. En büyük heyecan usta isimlere hayat vermekti. O sebeple onlara yeniden bu dönemde hayat veriyor olmak çok heyecanlı ve keyifliydi. Seyirci de çok beğendi. İnşallah daha da güzel olur” şeklinde konuştu.

“Bayram karakterine can vermek çok zordu benim için”

Müjdat Gezen’in oynadığı Bayram karakterine hayat veren Arif Yıldırım da, “Bizim için çok heyecanlıydı bu oyun; çünkü tamamen bizim yöreye ait, tamamen Türkiye topraklarına ait bir oyun. Kült bir oyun aslında. Müjdat Gezen’in oynamış olduğu Bayram karakterine can vermek çok zordu benim için. İlk Müjdat Hoca girip anlattığı zaman o kadar heyecanlandım ki galiba olmayacak diye düşündüğüm an bile oldu; fakat çocukluğumdan beri Romanlara hayran olduğum için, onları çok sevdiğim için keyifli bir oyundu. Seyircinin bu denli eğilimle, coşkuyla karşılayacağını inanın ben hayal edemedim. Çok keyifli ve heyecanlıydı bizim için” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Çağlar İşgören, oyunun sonunda Müjdat Gezen ile bir telefon görüşmesi yaptı. Usta oyuncu Gezen, rahatsızlığı nedeniyle oyuna katılamadığını, en kısa sürede seyirciyle buluşmak istediğini söyledi.