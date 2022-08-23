Didim Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Yeşilçam Şarkıları Konseri, Didimli vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Yeşilçam Şarkıları Konseri, Didimli vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın öncülüğünde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Didim’de yaşayan yerel ses sanatçıları tarafından kurulan Didim Müzik Derneği tarafından Didim Belediyesi ve Mavişehir Sitesi Yönetimi’nin katkıları ile düzenlenen bir konser daha Didimli vatandaşlarla buluştu. Didim Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu üyelerinin yeşilçam sinemasının unutulmaz müziklerini seslendirdiği ’Yeşilçam Şarkıları Konseri’, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Mavişehir Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere onlarca vatandaşın yanı sıra Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynel Şener’de katıldı. Konserin sonunda izleyiciler koro üyelerini ayakta alkışlarken Şener, Didim Belediyesi adına koro şefi Seher Giray’a çiçek takdim etti.