Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez’in yönettiği ’Şehre Filmlerden Baktım Bugün’ belgeseli, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde finalist olurken, 23. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin de Panorama bölümünde gösterildi.

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez’in yönettiği ’Şehre Filmlerden Baktım Bugün’ belgeseli, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde finalist olurken, 23. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin de Panorama bölümünde gösterildi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez’in yönetmenliğini yaptığı ’Şehre Filmlerden Baktım Bugün’ belgeseli, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde finalist oldu. İzmir’in geçmişten bugüne sinemadaki temsilini konu alan belgesel, 23. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin de Panorama bölümünde gösterildi. Belgesel, kentteki değişim ve dönüşümü Yeşilçam döneminden yakın döneme kadar çekilen birçok filmle gözler önüne seriyor. Yeşilçam filmlerini izleyip İzmir’de o sahnelerin çekildiği yerlere giden Sönmez, belgesel boyunca eski film sahnelerindeki şehirle bugünkü İzmir’i karşılaştırıyor. Belgesel ekibinde yönetmen Doç. Dr. Sevcan Sönmez’in yanı sıra görüntü yönetimi ve kurguda Araştırma Görevlisi Zeynep Oral, sinema tarihi ve mekan araştırmasında Dr. Öğretim Üyesi Dilara Balcı Gülpınar, yapımda ve projenin gelişim sürecinde ise Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu yer aldı.

İzmir filmlerde nasıl temsil ediliyor?

’Şehre Filmlerden Baktım Bugün’ün festival yolculuğuna devam edeceğini söyleyen Doç. Dr. Sevcan Sönmez, "Yeşilçam döneminde de İzmir’de çekilen film sayısı az değil. Yakın dönemde özellikle 2010’lardan bu yana İzmir’de daha fazla film yapımı gerçekleşiyor ama eski tarihli filmlere baktığımızda kentin o tarihlerdeki görünümüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçmişten günümüze kentteki değişim dönüşüm ve değişmeden kalan birçok unsur bu vesileyle gözlerimizin önüne seriliyor. Bilimsel Araştırma Projesi çerçevesinde üretilen bu belgesel, İzmir’i ve geçmiş dönemdeki filmleri ele alırken projedeki akademik araştırma kentte yakın dönemde çekilen filmleri ele aldı. Son yıllarda artan film sayısı ile ‘Günümüzde sinema sektörü İzmir kentini nasıl görüyor?’ ve ‘Kent filmlerde nasıl temsil ediliyor?’ sorusunu cevaplamayı amaçlayan ‘Yakın Dönem Türk Sinemasında İzmir İmgeleri’ adlı makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi’nin İzmir Özel sayısında yayınlandı. Böylece İzmir’in sinemadaki yeri üzerine geçmişle bugünü birbirine bağlayan bir görsel üretim olarak belgesel ortaya çıkarken, akademik yazılı çalışma ile İzmir’in sinemadaki bugünü ortaya koyulmuş oldu" dedi.