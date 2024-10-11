Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Festivali’ndeki açık hava sineması her akşam sinemaseverlerin akınına uğruyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri makaralı makineden beyaz perdeye yansıtılırken, izleyiciler yıldızlar altında nostaljik bir sinema keyfi yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Yeşilçam Festivali ziyaretçilerine unutulmaz akşamlar yaşatıyor. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Antalyalıları Yeşilçam’ın hayran bırakan dünyasına taşıyan festivalde açık hava sineması da büyük ilgi görüyor. Eski yazlık sinemalarda kullanılan makaralı makineden beyaz perdeye yansıtılarak gösterime giren filmleri sinemaseverler ilgiyle takip ediyor. Unutulmaz filmleri Antalyalılarla buluşturan Türkiye’nin en büyük film koleksiyonerlerinden Göksel Güvensoy, gösterimlerinin başında Türk filmlerinden kısa kesitlerin yer aldığı fragmanları gösteriyor.