Antalya Büyükşehir Belediyesi Altın Portakal Film Festivali ile birlikte eş zamanlı olarak başlattığı Yeşilçam Festivali’ne Antalyalılar akın etti. Yeşilçam’ın büyülü atmosferinin yaşatıldığı festivalde ziyaretçiler sahne şovları ve yazlık sinema ile nostalji dolu bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 5-12 Ekim tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Yeşilçam Festivali’nin ilk günü etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel açılış kortejinin ardından Karaalioğlu Parkı’nda kurulan Yeşilçam Festival alanına akın eden Antalyalılar unutulmaz anlar yaşadı. Ziyaretçileri Yeşilçam’ın büyülü atmosferine yeniden taşımak için özel olarak hazırlanan alanda birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam kahramanları fotoğraf köşeleri, panayır ve ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları, dinlenme alanları ile sahne şovları yer aldı.

Zamanda yolculuğa çıkardı

Festival alanında yer alan Yeşilçam temalı dekor ve stantları ilgiyle gezen ziyaretçiler Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularının yer aldığı fotoğraflar ve klasik araçlarla ile bol bol fotoğraf çekildi. Aralarında ilk yerli aracımız Devrim’in de yer aldığı klasik araçlar büyük ilgi gördü. Ahşap oyun alanlarında çocuklarıyla vakit geçiren aileler çocukluklarına adeta geri döndü. DJ Daraske’nin unutulmaz Yeşilçam müziklerinin yer aldığı 80’ler-90’lar parti müzikleriyle başlayan sahne şovlarında ise sırasıyla sihirbaz gösterisi, yabancı dans grupları, jonklor show, sokak müzisyenleri, Yeşilçam maskotları sahne aldı. Sihirbaz gösterisini yakından takip eden çocuklar eğlenceli anlar yaşarken samba dans gösterisiyle coştu.

Makaralı makinada film gösterimi

Son olarak sahne alan Özgecan Güven 80’li ve 90’lı yılların müzikleriyle dolu unutulmaz bir konser verdi. Hareketli müziklere alkışlarla eşlik eden Antalyalılar dans ederek doyasıya eğlendi. Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sinemasıda etkinlik alanında yeniden hayat buldu. Festival boyunca Türkiye’nin en büyük film koleksiyonerinden birisi olan yapımcı ve yönetmen Göksel Gülensoy’un arşivinden birbirinden değerli Yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşuyor. Festivale özel makaralı makinada beyaz perdeye yansıyan ilk film 1970 yapımı başrolünü Zeynep Değirmencioğlu’nun oynadığı "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" isimli film oldu. Yediden yetmişe yazlık sinemayı dolduran Antalyalılar filmi keyifle izleyerek nostaljinin tadını doyasıya çıkardı. Festival boyunca Sahne Programları ve Yazlık sinema film gösterimleri devam edecek.