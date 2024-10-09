Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Festivali’nde nostalji dolu akşamlar yaşanmaya devam ediyor. Yeşilçam’ın büyülü atmosferinde, sevilen sanatçı Seda Hazar 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkılarını Antalyalılarla buluşturdu. Festivalde, dönem filmleri de açık hava sinemasında makaralı makinadan izleyiciye ulaşarak nostalji yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak 5-12 Ekim tarihlerinde Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği Yeşilçam Festivali eğlenceli etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Yeşilçam teması ile ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran festivalde DJ performansları ve konserlerle de müzik şöleni yaşanıyor. Festival kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Seda Hazar, unutulmaz eserlerle dolu repertuvarıyla Antalyalılarla buluştu. 80’li ve 90’lı yılların Yeşilçam ile özdeşleşen şarkılarını söyleyen sanatçıya alanı dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Haraketli parçalarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, nostalji dolu bir akşam yaşadı.

Yazlık sinema keyfi devam ediyor

Özel olarak hazırlanan etkinlik alanda birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik araçlar, Yeşilçam maskotları, fotoğraf köşeleri, panayır oyunları, ahşap oyun alanları, antika ürün satış reyonları ve çeşitli sahne şovları festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Dönem filmlerinin yer aldığı yazlık açık hava sineması da film gösterimlerine devam ediyor. Festivale özel makaralı makinada beyaz perdeye yansıyan filmleri Antalyalılar keyifle takip ediyor.

"Böyle bir festivale ihtiyacımız varmış"

Yeşilçam Festivali’ne arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Murat Yalçın, "Eskiden babalarımızın yaşadığı atmosferi, oynadığı oyunları, yakından görüp anlamak istedik. Gerçekten buradaki ortam çok güzel. Klasik araçlar ilgi çekici. Bizleri böyle bir etkinlikle geçmişe götürdüğü için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere ihtiyacımız varmış. Eski şarkıların tatlı melodilerinin hissettirdiği duygular çok güzel. Eski filmlerin anısı bizi geçmişe götürdü. Geçmişin mi iyi, günümüzün mü iyi olduğunu düşündürttü" dedi.

Festival boyunca sahne programları ve yazlık sinema film gösterimleri devam edecek.