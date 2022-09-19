Afyonkarahisar Yeşilayspor Kulübü masa tenisi 2022-2023 sezonu il faaliyet programında yer alan masa tenisi çocuklar takım müsabakaları 30 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Yeşilayspor Kulübü masa tenisi 2022-2023 sezonu il faaliyet programında yer alan masa tenisi çocuklar takım müsabakaları 30 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Müsabakalara katılan Yeşilay Spor Kulübü’nün kız ve erkek sporcuları il 2’nciliği ile il 3’üncülüğünü kazandı. Müsabakalarda dereceye giren Yeşilay Spor Kulübü öğrencilerini tebrik eden Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, “Sporcu evlatlarımızı tebrik ediyor, yeni başarılara imza atmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi belirtiyoruz” dedi.