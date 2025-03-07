Yeşilay, Soma’daki ilk temsilcisi olarak Avukat ve Arabulucu Sümeyra Kara Baş’ı atadı. Uzun yıllardır farklı sivil toplum kuruluşlarında görev alan Baş, Yeşilay Manisa Şubesine bağlı olarak Soma’da bağımlılıkla mücadele için aktif çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Sümeyra Kara Baş, yaptığı açıklamada, "Yeşilay ile ilçemizde bağımlılığa karşı aktif bir mücadele başlatacağız. Tütün, alkol, madde bağımlılığı, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi toplumu ve gençliği tehdit eden zararlı alışkanlıklarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" dedi.

Resmi ismiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 1920 yılında kurulduğunu ve dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu kaydeden Baş, "Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarla 1934 yılından bu yana ’Kamuya Yararlı Cemiyetler’ arasında yer almaktadır. Yeşilay, sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi fiziksel ve ruhsal sağlığı tehdit eden alışkanlıkların yanı sıra, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi çağın yeni tehditleriyle de mücadele etmektedir. Türkiye’de 120, dünya genelinde ise 97 Yeşilay şubesi bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır. Türkiye’nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 107 YEDAM merkezine, 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşmak mümkün. Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekiyoruz. Yeşilay’ın Soma’daki temsilciliği ile bu mücadeleye yerel düzeyde de güç katmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.