Yeşilay tarafından düzenlenen bağımlılık konulu fotoğraf sergisinde, Manisa’dan katılan İsmail Aybey’in ‘Tablet’ isimli fotoğrafı da yer aldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde Yeşilay tarafından “İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele” farkındalığı oluşturma amacıyla dijital sergi düzenlendi. Sergiye Türkiye’nin dört bir yanından 141 fotoğrafçı tarafından 416 fotoğraf yüklendi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Teknikeri olarak çalışan amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, teknoloji bağımlılığını anlatan, elbise dolabı içinde gizlenerek tablet oynayan oğlunu çektiği ‘Tablet’ isimli fotoğrafıyla sergiye seçilen 30 fotoğrafın içinde yer aldı.