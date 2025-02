9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara kullanımının birçok açıdan zararlarına dikkat çeken Niğde Yeşilay; sigara kullanıcılarına, ’Bir gün değil, bugün bırak’ mesajı ile seslendi.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle açıklama yapan Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız; Yeşilay’ın sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptığını, toplumu sağlıklı bir yaşama yönelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız; "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyondan fazla insan, sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de sigara başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok sağlık probleminin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde verilen profesyonel destek sayesinde, sigarayı bırakma sürecinde kişilere yol gösteriliyor. Ayrıca, Yeşilay’ın ’Bırakabilirsin’ mobil uygulaması, sigara bırakma sürecinde kullanıcılarına rehberlik ediyor. Uygulama üzerinden sigara bırakma sürecinin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne başvuru yapılması kolaylaşıyor" dedi.

"Sağlıklı Bir Gelecek İçin Sigarayı Bırakın"

2024 yılında 231 bin 300 kişinin ’Bırakabilirsin’ uygulamasını indirerek sigarayı bırakmak için önemli bir adım attığını söyleyen Yıldız; uygulama sayesinde sigara bırakma sürecinde yaşanan zorlukların raporlandığını ve sigara bırakma sürecinin daha etkili ve sürdürülebilir kılmak için rehberlik hizmeti sunulduğunu aktardı. Yıldız; "Sigara, yalnızca sağlık sorunlarına yol açmakla kalmıyor; çevre üzerinde de ciddi tahribatlar oluşturuyor. Akciğer kanseri, kalp hastalıkları, felç, amfizem gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra çevre sorunları da sigaranın zararlı sonuçları arasında yer alıyor. Her yıl ormanlarımızın yüzde 5’i tütün üretimi için yok edilmekte, her bir izmarit doğada 600 litre suyumuzu kirletmektedir. Dünyada her gün 19100 kişi sigara kaynaklı hastalıklardan ölmektedir" diye konuştu.

Sigaraya alternatif olarak pazarlanmaya çalışılan elektronik sigaranın içeriğindeki bazı kimyasalların en az sigaradakiler kadar zararlı olduğuna dikkati çeken Yıldız; "Elektronik sigara, nikotin nedeniyle damar sertliğine yol açarak kriz oluşumunu kolaylaştırarak kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Elektronik sigara nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca bağımlılık yapıcı bir ürün" dedi. Yalnızca sigara ile değil, tüm bağımlılıklarla mücadelede toplumun bağımsızlığını destekleyen kapsamlı projeler yürüten Yeşilay; ’Bağımsızlık Seferberliği’ anlayışıyla hareket ederek bireylerin ve toplumun bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefliyor. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik farkındalık ve önleme çalışmalarına ağırlık veren Yeşilay, eğitim programları, atölyeler, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB) ve psikososyal destek hizmetleri ile bireyleri bağımlılıklardan korumak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye genelinde yaygınlaşan Yeşilay Şubeleri ve uluslararası iş birlikleri sayesinde, bağımlılıkla mücadelede küresel ölçekte de örnek bir model oluşturuyor.