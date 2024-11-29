Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve gençlerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefleyen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”nın 13.sü için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile her yıl ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" düzenliyor.

Yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirilmesi, alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturulması ve yeteneklerinin teşvik edilmesi amaçlandı. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından iki kategoride eserlerin katılımına açık olan yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden başvuru yapılabiliyor.

Yarışma başvurusu için çağrıda bulunan Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin geleceği için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının öneminin altını çizdi.

Gençlerin sağlıklı gelecek inşa etmeleri için onlara doğru bilgileri ulaştırmak ve bilinçlendirmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Doç. Dr. Dinç, "Bu yarışma ile gençlerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Yarışma sonucunda il birincileri 5 bin'er TL para ödülü kazanırken; ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 25 bin TL; ikinci olan katılımcılara 20 bin TL; üçüncü olan katılımcılara ise 15 bin TL ödül verilecek.