Bağımlılıkla mücadelede akıllara gelen ilk kurum olan Yeşilay’ın Yozgat şubesi 120 şube arasından birinci oldu.

Yeşilay Yozgat şubesi, Ekim ayındaki çalışmalarıyla ‘En Çok Gönüllülük Faaliyeti Yapan Şube’ ödülüne layık görüldü. Yeşilay Yozgat ‘Benim Kulübüm Yeşilay, Yeşilay Faaliyet Tanıtımı, çevre temizliği, fidan dikimi, gönüllü buluşmaları, gönüllü oryantasyonu, KYK yurtlarında gönüllülük tanıtımı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Akran Eğitimi, Yeşilay elçileri’ branşlarında gönüllülük faaliyetlerinde bulundu.

18.07.2014 tarihinde kurulan Yeşilay Yozgat şubesi Abdullah Ceylan’ın şube başkanlığında Ekim ayında birincilik elde etme hedefini gerçekleştirdiler. Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü ekibiyle saha çalışmaları yapan dernek, okullarda stant kurdu, esnafları bilgilendirdi. Esnafların vatandaşa daha kolay ulaşacağı fikriyle yola çıkan gönüllüler Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtımı için çocuklara, velilere, kurumlara ulaştı. Yeşilay elçileri, üzerinde kurumun logosunun bulunduğu broşür, kapı asacağı, bardak altlığı gibi kitler dağıtarak Yeşilay’ın görünürlüğünü arttırma faaliyetlerinde bulundu.

Üniversite öğrencileri, ilkokul yaş grubundaki çocuklara yönelik özendirici çalışmalar yaptı. Büyüdükleri zaman nasıl Yeşilay gönüllüsü olacaklarını anlattı. Farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yeşilay’ın İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde düzenlenen akran eğitimlerine katılan üniversiteli gönüllüler, eğitim sonrasında kendi üniversitelerine dönüp geldiklerinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurma becerilerini sağladı.

Genç Yeşilay Kulüpleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü Ekim ayında en fazla gönüllülük faaliyeti yürüten kulüp oldu. Ekim ayı birincisi olmanın tadını çıkaran gönüllüler aynı zamanda zararlı alışkanlıkların insan hayatında bırakacağı tahribata da dikkat çekmiş oldu.