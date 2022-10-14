Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan’ın ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi’nde ki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Yeşilay yöneticileri, ilde görev yapan basın mensuplarıyla biraya geldi.

Yeşilay Strateji İletişim Müdürü Özlem Güller Ünal, Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir sunum yaptı. Özlem Güller Ünal, bağımlılıkla mücadele konusunda basın mensuplarından destek istedi.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan da yaptığı konuşmada, “Yeşilay olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz. Yeşilay çalışanları ve gönüllüleri olarak aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalara ve faaliyetlere var gücümüzle devam ediyor. Bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her ilinde yer alan Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz ile alkol tütün madde kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarına da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek veriyoruz. Önleme çalışmaları bağımlılıkları da çok değerli” dedi.

Okullara sigara alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere okulda bağımlılığa müdahale programı ile henüz bağımlılık oluşmadan engellemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Doğan, “Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yetenek yarışması ve benim kulübüm Yeşilay projesi ile okullarda en değerli varlığımız olan çocuklarımızı bağımlılıklardan uzak tutmak için birçok çalışma istiyoruz. Kısaca bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz önlemenin müdahale çalışmalarımızın tümünde topluma daha fazla fayda sağlayabilme amacı taşıyor. Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde önce rol oynayan bir Yeşilay vizyonuyla bilgi ve tecrübelerimizi aktarırken ülkemizde de bağımlılıkla mücadelemizi daha geniş kitlelere yaymaya ve teşkilatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı soru ve cevap bölümü ile sona erdi.