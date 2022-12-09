Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, günün anısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt’a bağımlılıkla mücadele konularını içeren Yeşilay dergisini hediye etti.

Ziyarete, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı eğitimci yazar Muzaffer Tekelioğlu ve Bilecik Yeşilay Gençlik Komisyonu Başkanı Ömer Savaş katıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunulan ziyarette birlikte çalışılabilecek projeler ve etkinlikler konuşuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, bağımlılıkla mücadelede eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt’u ziyaret eden Yeşilay heyeti birlikte yapılacak projeler ve etkinlikleri görüştü.

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