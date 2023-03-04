Martın ilk haftasında kutlanan Yeşilay Haftası için ayrılan bütçe ve hazırlanan materyaller deprem bölgesine gönderildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, yardımların yanı sıra, “Şuanda psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız 444 98 01 numarasını aradıklarında Türkiye’nin her yerindeki klinik, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kardeşlerimiz kendilerine gerekli değerlendirmeleri yapacaklar ve yaralarını sarmaya çalışacaklar” dedi.

Martın ilk haftasında kutlanan Yeşilay Haftası için ayrılan bütçe ve hazırlanan materyaller deprem bölgesine gönderildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, yardımların yanı sıra, “Şuanda psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız 444 98 01 numarasını aradıklarında Türkiye’nin her yerindeki klinik, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kardeşlerimiz kendilerine gerekli değerlendirmeleri yapacaklar ve yaralarını sarmaya çalışacaklar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi diye nitelendirilen depremlerin ardından bütün yurttan depremzedeler için çeşitli yardımlar gönderildi. Gönderilen yardımların yanı sıra Martın ilk haftasında kutlanan Yeşilay Haftası için ayrılan bütçe ve hazırlanan materyaller de deprem bölgesine gönderildi. Bu yardımların yanı sıra Yeşilay depremzedelere oluşturulan hattan psikolojik destekte sağlamaya çalışıyor.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı yaptığı açıklamada, “Bu aşamada psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımıza Yeşilay Genel Merkezimiz, hemen 444 98 01 numarasını kurarak şuanda Türkiye Genelindeki toplamda 105 adet Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Bu merkezlerimizde de klinik, psikolog ve sosyal destek hizmet uzmanı kardeşlerimiz de görev yapıyorlar. Şuanda psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız 444 98 01 numarasını aradıklarında Türkiye’nin her yerindeki klinik, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kardeşlerimiz kendilerine gerekli değerlendirmeleri yapacaklar ve yaralarını sarmaya çalışacaklar. Haftalık rutin olarak kendilerini arayacaklar” dedi.

Tekirdağ Yeşilay Şubesi ve Tekirdağ Yeşilay Danışmanlık merkezi olarak bu görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Soykırlı, “Bu hafta Yeşilay haftası ama tabi ki içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. Bu durumdan dolayı Yeşilay haftamızdaki bütün etkinlikleri genel başkanımızın talimatları istikamaetinde deprem bölgesine kaydırdık. Yeşilay haftasına ayırdığımız bütün bütçelerimizi genel merkezimizin talimatlarıyla depremzede vatandaşlarımıza aktardık. Depremin ilk gününde de elimizde olan Yeşilay polarlarımızı, Yeşilay yağmurluklarımızı genel merkezimizin talimatlarıyla depremzedelerimize gönderdik. Elimizden geldiğinde bağış kampanyalarına katılmaya çalıştık. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.