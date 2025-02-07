Yeşilay Gönüllüleri asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin senesi devriyesinde, İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini Yeşilay Gönüllülerine tanıttı. Ziyarette deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan sunum yapılarak; depremin oluşumu, odak noktası, büyüklüğü, süreleri, derinliği, aktif yer küre oluşumu, hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik bilgiler anlatıldı.

17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde ziyaretçiler, deprem simülasyon alanında yer hareketlerinin sarsıntısını 45 saniye deneyimledi.

Ziyaretçilere Diaroma (Yapay Deprem Enkaz alanı) gezdirilerek yer sarsıntılarının yapı ve binalar üzerindeki etkileri gösterildi. Depremden etkilenmeyen ya da en az etkilenen yapıların nasıl olması gerektiği anlatılarak, imar yönetmeliği ve yerleşime uygun mühendislik hizmeti almış yapılar hakkında bilgiler verilerek, deprem farkındalığı anlatıldı.