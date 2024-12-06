Erzurum’da 3 yılda bağımlılıktan kurtulmak için müracaat eden 764 kişide yüzde 65’e yakın iyileşme sağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtım programı kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Yeşilay’ın tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürüten YEDAM Erzurum ekibi, 2021 yılından bu yana merkezde 764 bağımlı bireye destek sunduklarını belirtti. Yapılan araştırmalara göre, bu hizmetlerden yararlanan bireylerin yüze 65’inin bağımlılık sorunlarını aşarak iyileştiği tespit edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, “Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) adıyla yeni bir birim devreye alınmıştır. 2021 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir programla YEDAM’lar tüm Türkiye’de faaliyete geçirilmiştir. Bu merkezlerde, bağımlılıkla mücadele eden kişilere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Özellikle gizlilik esasına dayalı olarak yürütülen bu hizmetlerin, bağımlılıkla mücadelede oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Eğer danışanlar kendilerini deşifre olmuş hissederse, tedaviyi yarıda bırakma eğilimi gösterebiliyorlar ve bu da yapılan çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabiliyor. Bugüne kadar YEDAM’dan hizmet alanların yüzde 65 oranında başarıya ulaştığını öğrendik. Bu da her üç danışandan ikisinin, başvurduğu konuda şifa bularak bağımlılığından kurtulduğunu ve normal hayatına devam ettiğini göstermektedir. Bağımlılıkla mücadele hem bireysel hem toplumsal açıdan son derece önemlidir. Bu noktada, Yeşilay’ın ve YEDAM’ların hayırlı hizmetlere imza attığını görmek büyük bir umut veriyor. İnşallah, bu değerli çalışmalar artarak devam eder. Çünkü bir kişiyi bile bağımlılıktan kurtarmak, yepyeni bir hayat kazandırmak demektir.” ifadelerini kullandı.