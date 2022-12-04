Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, “Yeşilay Elçileri” projesi çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, “Yeşilay Elçileri” projesi çalışmalarını sürdürüyor.

“Yeşilay Elçileri” projesi kapsamında toplum içerisinde birçok kişiyle temas ettiği düşünülen esnaf ve mahalle muhtarları başta olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunan Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri, son olarak kadın mahalle muhtarlarını ziyaret ettiler. Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan ziyaretler sırasında mücadele noktasında nasıl bir yol izlenebileceği, YEDAM’a yönlendirmelerin nasıl ve hangi durumlarda yapılabileceği konusunda bilgiler aktarıldı. Yeşilay Kadın Komisyonu’nun “Yeşilay Elçileri” projesi kapsamında ziyaretlerinin devam edeceği bildirildi.