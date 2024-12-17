Yeşilay Antalya Şubesi, liseli gençlerin teknoloji bağımlılığıyla mücadelesine yönelik Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanım (ODAK) projesini hayata geçirdi. Antalya genelinde 50 okulda uygulanacak projeyle, 8 ayda 20 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Av. Osman Zeki Özcan, ODAK projesini tanıtarak, gençlerin teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Özcan, proje hazırlık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Yeşilay Antalya yönetim kurulumuzla ‘Gençler için ne yapabiliriz?’ diye düşünürken, Aksu Gençlik Merkezi Müdürümüz Muhammed Özbey’in teknoloji bağımlılığına yönelik çalışmalarını gördük. İlk denememizi özel bir okulda gerçekleştirdik. Olumlu geri dönüşler alınca projemizin temelini atarak ODAK ismini verdik. Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürümüz Süleyman Yıldız da projeyi şekillendirerek hayata geçirmemizde destek oldu.”

Üç kurum güçlerini birleştirdi

Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Antalya Şubesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 50 okulda 9. ve 10. sınıf öğrencileriyle buluşulacak. Antalya Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan projeye destek vererek, gençlerin farkındalık kazanmasını sağlayacak adımlar attı. Av. Özcan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz okulların kapılarını açarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de etkinliklerle destek veriyor. Yeşilay olarak ekiplerimiz ve klinik psikologlarımızla gençlere teknoloji bağımlılığıyla ilgili bilgilendirme yapacağız” dedi.

Hedef: Teknolojisiz eğlence ve farkındalık

Haziran ayına kadar Antalya’daki 50 okulu ziyaret edecek olan Yeşilay ekibi, gençlerle yüz yüze eğitimler düzenleyerek teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturacak. Ayrıca broşür dağıtımı, sunumlar, münazara yarışmaları, akıl oyunları ve spor turnuvaları gibi etkinlikler yapılacak. Proje sonunda gençlerin, teknoloji olmadan nasıl eğlenebileceklerini keşfedecekleri gençlik kampları da düzenlenecek.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Av. Özcan, bu kapsamda Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bedel ve Antalya GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) paydaşlığıyla önemli etkinlikler yapılacağını da vurguladı.

“Bağımsız gelecek için bir adım”

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelesine değinen Başkan Özcan, ODAK projesinin “Hepimiz için bağımsız gelecek” sloganıyla yürütülen Bağımsızlık Seferberliği’ne dahil olduğunu belirtti. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile tütün, alkol, teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı gibi konularda danışanlara ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Özcan, gençlerin bilinçlenmesinin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekti.