Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Turizm Master Planı kapsamında yürütülen Yeşil Yol Projesi Karadeniz’in önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlamaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından 2013 yılından 2023 yılına kadar 1 milyar 21 milyon 2 bin 676 TL olarak ayrılan bütçe 2024 yılında ise 260 milyon 458 bin 300 TL olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’dan Hopa’ya kadar 9 ilin turizm merkezlerini birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi’nin turizmi canlandırmayı ve doğa turizminin potansiyelini artırmayı hedeflediği belirtildi.

DOKAP tarafından Yeşil Yol Projesi’nin geldiği son aşamayla ilgili verilen bilgide, “Yeşil Yol, hızlı ulaşım sağlamak yerine, çevreyi daha iyi algılamaya olanak veren, yavaş ilerleyen bir yolculuk hattı olarak tasarlandı. Proje kapsamında, toplamda 4 bin 622 kilometre uzunluğunda bir güzergâh yer alıyor. Bu güzergahın bin 758 kilometresi Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olup, Yeşil Yol Projesi’ne dahil edilmemiştir. Kalan 2 bin 864 kilometre, İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri tarafından sorumluluk altındadır. Yeşil Yol güzergahı, 1., 2. ve 3. öncelik olmak üzere toplamda 5 kategoriye ayrılmıştır. Ana aks olarak belirlenen 1. öncelikli yollar toplamda 3 bin 109,78 kilometre uzunluğundadır. Yan bağlantı yollarının uzunluğu ise bin 512,81 kilometreye ulaşmaktadır” denildi.

2 bin 864 km’lik yolun, bin 397 km’si tamamlandı

Yeşil Yol Projesine yatırım ve yapılan çalışmalarla da ilgili ise “Yeşil Yol Projesi, bugüne kadar büyük bir mali yatırımla desteklendi. 2013 yılından itibaren projeye yapılan ödenek tahsisi, toplamda 1 milyar 21 milyon 2 bin 676 TL’yi buldu. 2024 yılı için ayrılan bütçe ise 260 milyon 458 bin 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla, 2 bin 864 kilometre uzunluğunda olan güzergahın bin 541 kilometresi iyileştirilmiş durumda. Bu çalışmalar kapsamında 631,31 kilometre yol bakımı ve onarımı, 400,17 kilometre asfalt kaplama ve 15 adet köprü inşaatı tamamlanmışken, hala bin 397 kilometrelik bir yol güzergahının üst yapıya dönüştürülmesi bekleniyor” bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin ekonomisini canlandıracak

Yeşil Yol Projesi’nin bölgeye turizmin canlanmasıyla ekonomik katkı sağlayacağına da vurgu yapılan açıklamada, “Yeşil Yol Projesi, sadece bölgedeki turizmi canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel halkın ekonomik durumunu iyileştirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ulaşım kolaylığının artırılması, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye olan ilgisini artırarak, Karadeniz’in doğal güzelliklerine olan talebi pekiştirecek. Yeşil Yol Projesi, doğa turizminin geliştirilmesi ve bölgenin sürdürülebilir bir turizm merkezi haline gelmesi adına önemli bir rol oynayacak ve bu alanlardaki yatırımların artmasını sağlayacak” denildi.