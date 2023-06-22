Dünya Bankası ve İller Bankası işbirliğiyle hazırlanan “Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi” çerçevesinde Antalya pilot il seçildi. Proje çerçevesinde çevre ve doğa dostu projeleriyle dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesine destek verilmesi ve belediyenin bu yönde teknik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Küresel Platform Yöneticisi Xueman Wang, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Teknik Uzman Fırat Sevilgen ve Ayfer Karaalp ile Dünya Bankası Kentsel Kalkınma Uzmanı Ahmet Kındap “Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi” çerçevesinde Konya ile birlikte pilot il seçilmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette proje çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak işbirliği çalışmaları ele alındı. İklime dirençli, çevre ve doğa dostu bir Antalya için işbirliği ile yürütülecek çalışmalar planlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve iklim değişikliği hassasiyetine dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, belediyenin çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla bugüne kadar ülke ve dünya çapında 17 ödül aldığını söyledi. Böcek, Başkanlar Sözleşmesi’ne üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayarak 2050 yılı için nötr karbon hedefini deklare ettiğini ifade etti. Başkan Böcek İller Bankası ve Dünya Bankası ile birlikte iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevre ile ilgili anlamda daha yeşil ve güzel bir Antalya için çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kenti ziyaret edenlerle birlikte 25 milyon misafirin havası, suyu, arıtması, yolu, alt yapısı, temizliği ile ilgilendiğini söyleyen Başkan Böcek, “Gelecekle ilgili yeşili, doğayı, çevreyi korumak önemli. Bundan sonra da hem İller Bankası hem Dünya Bankası ile birlikte iklim değişikliği dahil olmak üzere çevre ile ilgili anlamda daha yeşil ve güzel bir Antalya için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“Başarılı projeler gerçekleştirdik”

Antalya ile ilgili uzun süredir çalıştıklarını belirten Dünya Bankası Kentsel Kalkınma Uzmanı Ahmet Kındap ise bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birçok başarılı proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Yeni projede de Antalya’nın pilot illerden biri seçilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Kındap, “Yeni bir uygulamaya başladığınız zaman bu konuda hazırlıklı olunması, kapasitenin ve isteğin olması bizim için çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili başarılı çalışmaları var. ASAT ve ALDAŞ’tan da güzel sunumlar aldık. İklim değişikliğiyle mücadele, iklim değişikliğine adaptasyon sadece tek bir sektörle olmuyor. Belediyemizin diğer birimlerinin de sürece entegre olması bizim için çok önemli” dedi.

Heyetle teknik toplantı yapıldı

Ziyaretin ardından Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay’ın da katılımıyla Dünya Bankası ve İller Bankası heyetiyle teknik detayları içeren toplantı yapıldı. İşbirliği ile yapılacak çalışmalar planlandı.