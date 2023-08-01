Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü geçmişte vatandaşların yoğun kullanımı nedeniyle antroprojen etkilerle bozulan orman alanlarını yeniden verimli hale getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki bozuk ormanları mekanizasyonla nakış nakış işlenerek ağaçlandırılmaya hazır hale getirildi. Ağaçlandırılmaya hazır hale getirilen alanlar, 2023 yılı sonbaharında yerleşim yerlerine yakın kısımları “Gelir Getirici Türler” ile diğer kısımları da ülkenin endüstriyel odun hammaddesini karşılamaya yönelik endüstriyel türlerle ağaçlandırılacak.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran; her yıl yapılan ağaçlandırmalarla bozuk ormanların en düşük seviyeye düşürülmesinin hedeflendiğini, verimli ormanların bozuk ormanlara nispetle en az 10 kat karbon yutağı vazifesi gördüğünü ve daha fazla oksijen ürettiğini, dolayısıyla küresel ısınmanın önüne geçme yönünde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğümünce katkılar sunulduğunu ifade etti.