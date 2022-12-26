Yeşil Varto Spor, deplasmanda karşılaştığı Bitlis Özgüldere Sporu 2-0 mağlup etti.

Yeşil Varto Spor, deplasmanda karşılaştığı Bitlis Özgüldere Sporu 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor, konuk olduğu Bitlis Özgüldere Spor’u 2-0 mağlup ederek ilk devrenin son maçından da galip ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig’de Varto ilçesini temsil eden ve hedef 3. lig parolasıyla sahaya çıkan Yeşil Varto Spor, bu galibiyetle puanını 30’a çıkararak şampiyonluk için en büyük aday olduğunu da göstermiş oldu.

“Şirin Soydan lige damga vurdu”

Yeşil Varto Spor’un başarılı futbolcu M. Şirin Soydan’ın attığı gollerle adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Şirin, ligde oynanan son maçta Bitlis Özgüldere Spor ağlarına 2 gol atarak 3 puanın gelmesinde büyük pay sahibi oldu.