Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Bahçeşehir Yeşil Vadide başladı. Sezonu, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmiyle açan Düzce Belediyesinin açık hava sinema şöleninde yüzlerce vatandaş unutulmaz bir akşam yaşadı.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir bölgesinde oluşturulan Yeşil Vadi ilk etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzce Belediyesi tarafından yaz aylarında geleneksel hale getirilen açık hava sinema günlerinde sezon açılışı gerçekleşti. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen sinema günlerinin ilk gösterimi "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" oldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz ve eskimeyen filmlerinden "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmini çocukları ile birlikte izleyen aileleri Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da yalnız bırakmadı.

Çocuk üniversitesi çocukları unutmadı

Film gösterimi öncesi Çocuk Üniversitesi kurduğu stant ile stantta çocuklara balon hediye edilerek yüz boyama etkinliği düzenledi. Düzce Belediyesinin yaz sinema günlerini ilgiyle takip ettiklerini dile getiren vatandaşlar; "Her yaz olduğu gibi bu yazda açık hava sinema günlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşil Vadi adıyla yenilenen bu alan gerçekten çok güzel olmuş. Daha kullanışlı bir sosyal yaşam alanı oluşturulmuş. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Açık hava yaz sinema günleri önümüzdeki günlerde farklı film gösterimleri ile devam edecek.