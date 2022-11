Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı’nın iki gün sürecek olan Danışma Kurulu Toplantısı’nın açılış oturumu Zonguldak Öğretmenevi’nde yapıldı.

Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı’nın iki gün sürecek olan Danışma Kurulu Toplantısı’nın açılış oturumu Zonguldak Öğretmenevi’nde yapıldı.

Toplantıya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Uluslararası İş Güvenliği Genel Müdürü Cenk İleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Ümit Keser, Personel Genel Müdürü Necip Gülmüş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel ve Amelebirliği üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ‘Benim adım Amelebirliği’ isimli video gösterimi yapıldı.

“Amelebirliği çok önemli bir kurum”

Toplantıda bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şöyle dedi:

“Öncelikle 14 Ekim’de Amasra’da hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize ve tüm maden şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı’nda ve ulusumuzun güvenliğini sağlayan terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bugün yine bir danışma kurulu toplantısı ve üzülerek söylüyorum geçmiş dönemde ben 9 yıl yöneticilik yaptım ama yine aynı senaryo. Amelebirliği’nin asıl sahibi olan işçilerin salonda olmayışı. Bunu ben görev yaptığım dönemde de yaşadım şimdi de yaşıyoruz. Amelebirliği çok önemli bir kuruluş. Maden işçilerinin sendikal, ekonomik ve sosyal hakların korunması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetten önce kurduğu ilk sandık. Bu sandığı yaşatmak ve büyütmek bizlerin görevi. Amelebirliği, sendikamız, TTK et ve tırnak gibidir. Biz de görev yaptığımız dönemde bunu savunmak için en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştık. TTK son dönemdeki durumunu hepimiz biliyoruz. 7 bin 300 işçi ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bunu her fırsatta anlatıyoruz. 2017 yılında üniversitemize hazırlattığımız rapor var. Kurumla yaptığımız istişareler var. Kurumun hazırlıklarının yüzde 90’ı tamamlanmış durumda. Bu iş yerlerinin atıl duruma düşmemesi için bir mücadele içindeyiz. Bu 6 bin yeraltı işçisi ile ekonomiye kömür çıkartarak katkı vermeye çalışıyoruz. Bu zor bir iş. Bunu iyi anlatmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ve anlatmak da görevimiz. Ayak uzunluğumuzun 2 bin 300 metre olduğu yerde, elimizdeki kadroyla birlikte kömür ayaklarının ancak yüzde 32’sini çalışabiliyoruz. Bu yüzde 32’lik kesimde de yıllık satılabilir 1 milyon 200 bin ton kömür çıkartıyoruz. Biz her zaman şunu diyoruz. Bu hazırlıkları bitmiş olan ayaklarımızın yüzde 32’sini değil yüzde 60’ını yüzde 70’ini çalışalım ve Türkiye’nin dışarıdan aldığı 36 milyon ton kömürü biraz daha azaltalım. Yurt dışına harcadığımız paralar bizde kalsın. Derdimiz bu ve bunu anlatmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından müzakerelere geçildi.

Müzakerelerde söz alan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği’nin Gelik ve Merkez Servisleri Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeliklerinin kaldırılması kararını eleştirdi. Yeşil, kararın tasarrufa bir katkısının bulunmayacağını, işçileri temsilen bulunan yönetim kurulu üyeliklerinin kaldırılmasının yanlış olduğunu ifade ederek gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Amelebirliği’nin bir işçi kuruluşu olduğunu vurgulayan Yeşil, son yardımın yükseltilmesi için yapılması gerekenler ile yönetim kurulu işçi temsilcisi sayısının düşürülmesi gibi kritik konuları temsil edilen işçilerin de bulunduğu geniş katılımlı bir toplantıyla değerlendirmenin doğru olacağını belirtti.