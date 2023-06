GMİS Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Gelik İşletmesi’nde 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili maden işçilerini bilgilendirdi.

TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöneticileriyle birlikte TTK’ya bağlı üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini bilgilendirme toplantılarına başladı. İlk olarak TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Gelik İşletmesi ziyaret edildi. 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı. GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde elde edilen kazanımlar için emeği geçenlere teşekkür etti. Karataş, “Genel Başkanımız Hakan Yeşil, genel merkez yöneticilerimiz, şube başkan ve yöneticilerimizle birlikte yaklaşık 3 aydır bir emek sarf edildi ve Ankara’dan gelinmeyerek kazanımlar elde edildi. Ben emeği geçen herkese sizlerin adına teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Genel Başkan Hakan Yeşil, TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin tarihi bir sözleşme olduğunu söyledi. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yeşil, maden işçisinin sendikasına verdiği destek ve güven sayesinde önemli bir sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Uzun bir zaman oldu sizlerle birlikte olmayalı. Bunun özlemi içerisindeyim. Niye Hakan başkan buraya gelmiyor diye serzenişte olanlar olabilir ama inanın ki bu çaba bu gayret sizler için. Kongremizi yaptık ve hemen ardından 11 ili kapsayan çok büyük bir yıkıma neden olan depremle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 30’uncu dönem toplu iş sözleşmemizi geçen Cuma günü imzaladık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen başta TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çünkü bu toplu iş sözleşmesi özellikle sendikamız ve madenciler için çok önemli bir sözleşmeydi. Herkes bizlere katkı vermeye çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın birlik ve beraberliği, maden işçisi arkadaşlarımızla her zaman omuz omuza olmamız her zaman başarıyı getirecektir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz büyük bir aileyiz. Büyük bir ailenin ferdi olarak her zaman birbirimize sahip çıkmak zorundayız. İyi günümüzde de kötü günümüzde de hep beraber olmak zorundayız. Bugün alınan başarı emin olun sizlerin başarısı. Sizlerin birlik ve beraberlik içerisinde bize destek vermenizin başarısı. Ben bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maden işçisi her zaman en iyisine layıktır. Bütün güzellikler sizinle olsun. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Ben sendikamızın tüm yöneticilerine ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, zamlı maaşların Haziran ayı itibarıyla alınacağını, en kısa sürede ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Toplantının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve genel merkez yöneticileri, maden işçilerinin sorularını cevapladı. İş yerlerinde görev yapan işçileri ziyaret eden sendika yöneticileri ardından Gelik İşletme Müdürü Murat Karagül ile bir araya geldi. Toplu İş Sözleşmesi bilgilendirme toplantıları, diğer üretim bölgeleriyle devam edecek.