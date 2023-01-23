Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları, 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda hamle yapacak. Akıllı hamlelerin sahipleriyle organizasyon öncesinde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara moral verdi.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları, 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda hamle yapacak. Akıllı hamlelerin sahipleriyle organizasyon öncesinde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara moral verdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanlığı tarafından Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı’ndan 15 sporcu hamle yapacak. 2 farklı kategoride düzenlenecek olan şampiyonalarda, TSF İl Yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2022 Milli Takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC’li sporcular, ulusal ve FIDE unvanlı sporcular mücadele edecekler.

Organizasyon öncesinde akıllı hamlelerin sahibi sporcuların Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlediği son çalışmayı ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branş antrenörlerinden Türkiye Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, sporculara başarılar diledi. Başkan Fadıloğlu, Antalya yolculuğu öncesinde kupaya uzanmak için hamle yapacak sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi.

“Milli sporcularla kurulu bir kadromuz var”

Yaptığı ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Türkiye Satranç Federasyonu, büyük bir organizasyona daha imza atıyor. Organizasyon öncesinde aldığımız bilgilere göre 2 binin üzerinde lisanslı sporcu Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda hamle yapacak. Milli sporculardan kurulu bir takımla Türkiye Şampiyonası’ndaki yerimizi alacağız. Antalya yolculuğu öncesinde sporcularımız 2 farklı performans kampına katıldılar, yine bireysel ve takım çalışmalarıyla hummalı bir hazırlık sürecinden geçtiler. İnşallah organizasyonu başarıyla tamamlayarak Milli Takım kadroları ve Milli Takım havuzundaki yerlerini koruyacaklar. İhtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda sporcularımızın performanslarıyla gurur duyduk. Satranç branşında ulusal bir organizasyona katılımcı sporcu sayısı noktasında en yüksek sayıya ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.