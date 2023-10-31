Genç yeteneklerin yetiştirilerek Gaziantep ve Türk sporuna kazandırıldığı Şehitkamil Belediyesi Spor Akademilerinde, basketbol branşında yarışmacı takımlar elde ettikleri başarılı sonuçlar ve sahaya yansıttıkları oyunla adlarından sıkça söz ettiriyorlar.

Birçok gencin profesyonel bir basketbolcu olma hayalini, sunduğu büyük imkânlarla destekleyen Şehitkamil Belediyesi, müsabık takımlarının parke üzerinde elde ettiği başarılar ve profesyonel kulüplerin altyapılarına kazandırdığı sporcularla potadaki başarı grafiğine yansıtmayı sürdürüyor. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla adeta bacasız bir fabrika gibi işleyen basketbol akademilerinde, potanın dev adamları ve perilerinin keşfedilmesi, eğitilmesi ve rekabetçi bir seviyeye getirilmesi adına özel bir mesai yapılıyor.

Ulusal düzeyde hazırlık

Yürütülen basketbol akademisi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sadece yerel liglerde değil, aynı zamanda ulusal düzeyde mücadele edebilecek bir sporcu topluluğu yetiştirdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak, genç sporcularımızın yeteneklerini geliştirmek ve ulusal düzeyde rekabetçi bir sporcu havuzunun oluşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sporcu gelişim sistemimiz içerisinde, sporcularımız sadece yerel liglerde değil, aynı zamanda ulusal düzeyde de önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada teknik ekiplerde emek veren tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bölge, Anadolu ve Türkiye Şampiyonaları için yeşil-siyahlı sporcularımız, sahaya yansıttıkları oyunla bu sene yine biz de varız, diyorlar. Ben, tüm sporcularımıza başarı ve sağlık dolu bir sezon diliyorum” diye konuştu.