Gaziantep Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı, yeni sezona kararlılıkla hazırlanıyor. Teknik Direktör Taner Özaykut liderliğindeki ekip, yeşil sahada seyir zevkini artırmayı hedefliyor.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezona yüksek bir enerji ve hazırlıkla giriyor. Teknik Direktör Taner Özaykut, öğrencilerine yüksek performanslı futbol oynama hedefiyle yoğun bir tempoda mesai yaptırıyor. Genç yeteneklerin ve deneyimli oyuncuların bir araya geldiği yeşil-siyahlı ekip, geniş kadro yapısıyla sezonun zorlu müsabakaları için hummalı bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Genç kramponlara şans vererek geleceğe yatırım yapma vizyonunu sürdüren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezonda da altyapılar ve futbol akademilerinde yetişen isimlerin forma terletecek olmasından büyük mutluluk duyuyor.

Hazırlık döneminde büyük bir uyum yakaladık

Takım kaptanı Abdulkadir Kuzudişli, sezon öncesinde yaptığı açıklamada, hazırlık döneminde büyük bir uyum yakaladıklarını ifade etti. Tecrübeli kaptan Kuzudişli, “Antrenmanlarımız, keyifli ve verimli geçiyor. İyi bir takımız ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’ne yakışır bir şekilde sahada mücadele edeceğiz. Hazırlık döneminde büyük bir uyum yakaladık. Başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Gaziantep Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum. Futbolseverleri, heyecan dolu bir lig bekliyor. Tüm taraftarlarımızı maçları izlemeye davet ediyorum. Futbol sahnesinde perde açıldığında centilmenliğin alkış aldığı, dostlukların pekiştiği, spora değer katıldığı bir döneme inşallah hep birlikte tanıklık ederiz. Bize destek olan herkese, takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.