Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Süper Amatör Lig 2023-2024 sezonu ilk maçında Rumkale Yavuzeli Spor Kulübü’nü 7-1’lik skorla mağlup etti.

Amatör futbolda heyecan fırtınası, hafta sonunda başlayan Süper Amatör Lig müsabakaları ile devam etti. Ligin köklü kulüplerden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, kendi taraftarı önünde yeşil sahada yerini aldığı ilk 90 dakikada başarılı bir sınav verdi. Rumkale Yavuzeli Spor Kulübü’nü 7-1’lik skorla mağlup eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, ligin kalan müsabakaları için pozitif bir tablo çizdi.

"Her geçen gün daha iyi olacağız"

Rumkale Yavuzeli Spor Kulübü ile karşılaştıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, lige iyi başladıklarını ve her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi. Özaykut, “Öncelikle yeni sezona galibiyetle başlayan ekibimizi kutluyorum. Desteklerinden dolayı tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Planlarımıza sadık kalarak, iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Moralli başlamak önemliydi ve bunu başardığımız için çok mutluyum. Yeşil sahada her geçen gün daha da iyi bir futbol sergileyeceğiz. Altyapıda forma giyen tüm sporcularımızın ilk hedefi A takım formasını terletmek. Hedeflerimiz dahilinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. En küçük yaş grubundan A takım seviyesine kadar mücadele ettiğimiz her platformda, kulübümüzün misyonuna ve vizyonuna uygun bir şekilde çalışmalarımıza yön vereceğiz. Tribünleri dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum. Rumkale Yavuzeli Spor Kulübü’ne ligin kalan maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.