Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde başlattığı ağaçlandırma çalışmasının 32’nci etabı, hayırsever Yetkinşekerci ailesi iş birliğinde Şirinevler Mahallesi’nde yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde başlattığı ağaçlandırma çalışmasının 32’nci etabı, hayırsever Yetkinşekerci ailesi iş birliğinde Şirinevler Mahallesi’nde yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan “Yeşil Antep” Projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” sloganıyla şehir merkezinde yürütülen 40 etaplık ağaçlandırma çalışması çerçevesinde Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde 3 bin metrekarelik alan ıhlamur ağaçlarıyla donatıldı. Rahmetli Ahmet ve Beliz Yetkinşekerci anısına yapılan ağaçlandırma çalışmasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetkinşekerci ailesinin üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Küresel ısınmayı önlemek şehri yeşile boyamak istiyoruz"

Ağaç dikim töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Ahmet ve Beliz Yetkinşekerci’yi yakından tanıdığını ve iyiliksever olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Arkada ne bıraktığın çok mühim. Yüce gönüllü, girdiği ortama pozitif enerji veren ama başkalarının iyiliği için çalışandı Beliz Hanım. Hep birlikte bu yaptığımız çalışmalarla dünyayı cennet yapacağız. Cennet denilince yüce kitabımız yeşille su ile anlatıyor. Biz de dünyayı bu hastalıklardan kurtarmak istiyoruz. Küresel ısınmayı önlemek istiyoruz. Şehri yeşile boyamak istiyoruz. İşte bu yüzden buraya dikelecek ıhlamur ağaçları sağlık, şifa getirsin istiyoruz.” Aile adına konuşma yapan Mert Yetkinşekerci ise, Başkan Şahin ve çalışanlara teşekkür ederek, “Ailemin bir ferdi olarak bu topraklara borcumuzu ödeme sorumluluğu ve bilincinde olmalıyız. Bu bilinçle ailemizin kıymetli büyüklerinin adını yaşatmak çok değerli. ‘Ad koy ki yaşasın’ mantığıyla sevgili babam ve kız kardeşimin adını koyuyoruz.”

Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller sloganıyla 40 etaplık projede bugüne kadar 238 bin 482 metrekare alan bugüne kadar ağaçlandırıldı. Proje ile toplamda 12 bin 387 fidan toprakla buluştu.