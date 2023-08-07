Eskişehir sporuna 35 yıldır hizmet veren İlhan Güderler Ihlamurkentspor’da tecrübelerini geleceğin futbolcularına aktarıyor.

1988 yılından beri yüzme, su topu, triatlon ve bisiklet hakemliği gibi sporun tüm güzelliklerini yaşadığını belirten Güderler, çocuklarımızı iyi insan, iyi birey, iyi sporcu olarak yetiştirebilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bir semt takımı olarak Ihlamurkentspor’da çok zorlu şartlarda görev yapmaya çalıştıklarını kaydeden Güderler,

“Özellikle semt takımlarını belediyeler saha ve malzeme konusunda desteklemeli. Eskişehir’de saha konusunda büyük sorunlar yaşanıyor” dedi.

Güderler, Ihlamurkentspor Kulübünün amacının çocukları iyi insan, iyi birey, iyi sporcu olarak yetiştirebilmek, okul, kulüp, aile işbirliği ile onları hayata hazırlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek, arkadaşlarına, topluma ve çevreye saygılı, sağlıklı, kendine özgüveni olan, paylaşımcı, barışçıl bir gelecek yetiştirmek olduğunu belirtti. İlhan Güderler, “Ihlamurkentspor kulübü olarak çok zorlu şartlarda görev yapmaya çalışıyoruz. Sporcularımıza eğitsel, görsel dersler verebileceğimiz, bir arada olabileceğimiz toplanacağımız, en azından malzemelerimizi koyabileceğimiz bir yerimiz, antrenman yapabileceğimiz bir sahamız olsun isterdik. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bilimden, doğrudan, uzun vadeli bir programdan taviz vermeden sabırla çalışıyoruz. Geçen sezon iki grupta, bu sezon en az iki, üç futbol grubunda resmi müsabakalara bizlere yakışır şekilde katılmayı düşünüyoruz” dedi.

Özkaynak düzenine değer verilmiyor

Dünya’da ve Avrupa’da başarılı olan kulüpleri araştırma fırsatı bulduğunu aktaran Güderler, “Kulüplerin yöneticileri bu mesleğin okullarını okuyan, bilgili, donanımlı yöneticilerden oluşuyor. Uzun vadeli plan, program yapıyor ve sabır ile donanımlı bir ekiple çalışıyorlar. Öz kaynak düzeninin kendine ait, çim, suni çim, kendilerine ait açık ve kapalı tesisler inşa ediyorlar. Portekiz’in, Belçika’nın, Hollanda’nın, Norveç’in nüfusları bizden çok aşağıda. Bizden fazla lisansı sporcuları var ve bizden daha başarılılar. Bizde yani Türkiye’de bunların hiçbiri yok. Özkaynak düzenine değer verilmiyor. Özkaynak düzeninde görev yapan meslektaşlarımız hak ettikleri değeri ve ücreti alamıyorlar. Bu acı gerçek Eskişehirsporumuzda da böyle maalesef. Başarılı olan antrenörlerimizi bir dahaki sezon göremiyoruz. Eskişehirspor genç takımını Türkiye şampiyonu yapan çok değerli arkadaşlarımızın bir sonraki sezonda görevlerine son verdiler. Sonucu görüyoruz. Eskişehirsporumuz şu anda nerede. Eskisehir’imizden bir tane sporcumuz ve antrenör arkadaşımız yok. Bu bizim ayıbımız” dedi.

Güderler yeni sezon için tüm takımlara kazasız, sakatsız ve başarılı bir sezon dileklerini iletti.