DENİZLİ (İHA) – Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına iddialı başladı. Bu yıl kadroda yer alacak isimlerden birisi olan Gökbörüspor Kulüp Başkanı Erhan Ergil, memleketinin başarısı için futbolculuğa geri döndü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına iddialı başladı. Bu yıl kadroda yer alacak isimlerden birisi olan Gökbörüspor Kulüp Başkanı Erhan Ergil, memleketinin başarısı için futbolculuğa geri döndü.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Çameli Belediyespor, antrenör Musa İvgin gözetiminde çalışmalarına başladı. Bu yıl hedefini bir üst lig olarak belirleyen yeşil beyazlı ekip, 11 Mart’ta başlayacak maçların hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Musa İvgin, “Amacımız ligde her zaman zirveye oynayan bir takım olmak. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Daha önce 2. Amatör Lig’de oynamış Çamelili oyuncularımız da aramıza katıldı. Birlikte çalışmalarımıza tam kadro devam edeceğiz. Hazırlık maçlarımız ve saha içi çalışmalarımızda oyuncularımızın performanslarını daha iyi görme fırsatı bulduk. Yeni sezon öncesi moral ve motivasyonu üst seviyede tutmak istiyoruz. Amacımız sahada basmadık yer bırakmayan, rakibe nefes aldırmayan, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bir futbol takımı olmak istiyoruz. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamak istemiyoruz. Şampiyon olup üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız. İlk maçımızı kendi evimizde sahamızda Yenicekentspor ile oynayacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bu maçımıza bekliyoruz” dedi.

Sezona yeni bir heyecanla başladıklarına işaret eden Çameli Belediyespor Kulüp Başkanı İdris Öz de, “İnşallah camiamız için sakatlık ve hastalık olmadan güzel bir sezon olur. Futbolcularımızın heyecanları gözlerinden okunuyor, onları izlemek çok güzel. Gençlerin bu azim ve kararlılığı beni çok mutlu ediyor. Bu yıl mütevazı bir kadroyuz ama ben onlardan çok umutluyum. Çalışmalar güzel gidiyor. Beklediğimizden de güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Çameli’nin çocukları gümbür gümbür geliyor” diye konuştu.

Başkandı, futbolcu oldu

Aslen Çamelili olan ve halen Denizli’de Gökbörüspor Kulüp Başkanlığını yapan Erhan Ergil ise memleketinin başarısı için takımında ter dökmeye başladı. Bakanlık görevinin yanı sıra Çameli’nin başarısı için fedakarlıktan kaçınmadığını kaydeden Ergil, şöyle konuştu:

“Ben halen Gökbörüspor Kulüp Başkanıyım. Bu görevimin yanı sıra kendi memleketimin takımında oynayacağım. Heyecanlıyım ve mutluyum. Bizden güçlü takımlar var ama biz de köklü bir kulübüz. Bu yüzden kendimize inancımız da yerinde. Hocamızın özverisi ve arkadaşlarımızın isteği ile güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Gökbörüspor’dan 4 arkadaşımız daha benimle birlikte Çameli kadrosuna katıldı. Şampiyon olacağız”