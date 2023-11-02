Aydın’da antrenman yapan takımı futbol sahası içinde alkol tüketerek izleyen şahıslar tepki çekerken, olayla ilgili olarak İlçe Spor Müdürü’nün görevden alındığı öğrenildi.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda, kimliği belirsiz 2 şahsın, bir futbol kulübünün antrenmanı esnasında saha kenarına masa kurarak alkol alması büyük tepkiye neden oldu. Yaşanan olayın ardından Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım görevden alınırken, kızının düğünü için izne ayrıldığı öğrenilen müdür Yıldırım’ın görevden alınmasına tepki gösteren Aydın’daki spor camiası, kararın geri çekilmesini istedi.

Elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği başarılı sporcular ile adından söz ettiren Aydın’da, geçtiğimiz hafta yeşil sahalarda meydana gelen olay, tepkilere neden oldu. Gençlerin kötü alışkanlıklardan sporla uzak durması için il genelinde çeşitli projeler yürütülürken, Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda bir kulubün antrenmanı esnasında kimliği belirsiz 2 kişinin “alkol masası” kurması spor camiasını ayağa kaldırdı. Saha içerisinde kurulan masada alkol alıp antrenmanı takip eden şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaşanan olayın ardından Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım’ın, görevden alınarak Köşk İlçe Müdürlüğü’nde görevlendirildiği öğrenildi. Yeşil sahalarda yaşanan olaya bir çok vatandaş tepki gösterirken, şüphelilerin tespit edilip gerekli işlemlerin yapılması için çalışma başlatıldı.

Spor camiası görevden alınan müdüre destek çıktı

Öte yandan görevden alınan Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım’ın kızının düğünü nedeniyle 17 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında izne ayrıldığı ve yaşanan olaydan haberi olmadığı öğrenildi. Müdür Yıldırım’ın görevden alındığını öğrenen spor camiası ise yaşanan olayını faturasının müdüre kesilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, kararın geri çekilmesini talep etti.