İç Anadolu yöresine ait “Yeşil Ördek” isimli türküye Sinop’ta klip çekiliyor.

Sinoplu sanatçı Cemil Kaya, İç Anadolu yöresine ait “Yeşil Ördek” isimli türküye Sinop’ta klip çektirerek ilin tanıtımına katkı yapmayı hedefliyor. Sinop’un farklı mekanlarında çekilen kliple ilgili bilgi veren Cemil Kaya, “Sinop’a ikinci klipi çekmek için geldik. Daha önce kendime bir klip çekmiştim. Bu gelişimde de ’Yeşil Ördek’ türküsünü arkadaşım Niyazi Şahin’e çekmeyi düşündük. Burada çektiğimiz eser İç Anadolu yöresine ait bir eser. Sivas yöresine ait bir türkü. Sinop’un güzelliğine Sivas’ı entegre etmek istedik. Klipte Sinoplu Niyaz Şahin’in gençliğinden gelen aşk hikayesini anlattık. Klip müzik kanallarında yayınlanacak” dedi.