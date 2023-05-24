Mardin Ovasında yetişen yeşil nohut tezgahlarda yerini almaya başladı.

Bereketli topraklara sahip Mezopotomya Ovasında yetişen yeşil nohut tezgahlarda büyük ilgi görüyor. Yemeği ve çerezi tüketilen nohutun yeşil hali de çarşı ve pazarların yanı sıra seyyar tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz aylarında sevilerek tüketilen yeşil nohut, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Tarlada hasat edilmeye başlanan yeşil nohut tezgahlarda bir destesi 5 liradan alıcı buluyor.

Mardin’de seyyar satıcı tezgahında yeşil nohut satan çiftçi Murat Güneş, “Yaklaşık 1 hafta önce hasat yaptık. Destesini 5 liradan satıyoruz. Vatandaşlar tarafından talep oldukça fazla. Sağlığa da oldukça faydalı iç organları ve bağırsakları çalıştırır. Günde yaklaşık 150 deste satıyoruz" diye konuştu.