Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 1859 Sokak devamında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 13 bin 120 metrekare alana parke taşı serme faaliyetlerine başlandı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 1859 Sokak devamında parke taşı serme çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda Asım’ın Nesli İmam Hatip Lisesi’nin batısında 5 bin 960, kuzeyinde 2 bin 510 ve 819 Sokak devamında 4 bin 650 metrekare yeni yol açılarak parke taşı sermeye hazır hale getirildi.

Kilit parke taşı serme faaliyetlerinin en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yeşil Mahallemiz son yıllarda Nazillimizin en fazla yeni nüfus alan noktalarından biri. Her gün binlerce kişinin kullanacağı bu alanda taş serme faaliyetlerimizi başlattık. Allah’ın izniyle en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yolumuzu açacağız” dedi.