Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle, üniversitelerde çevre farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen Yeşil Kampüs Festivali Düzce Üniversitesi’ne konuk oldu.

Yeşil Kampüs Festivali kapsamında ‘Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız’ sloganıyla harekete geçen çevre tırı Düzce Üniversitesi’ne geldi. Sıfır atık, geri dönüşüm, Depozito Yönetim Sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi’ni bünyesinde barındıran Çevre Tırı, ufkun korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici etkinliklere sahne oldu. Çevre tırını ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinlikler, eğitimler ve yarışmalarla gençlerde çevre bilincini ve farkındalığını artıran bu organizasyonun önemine vurgu yaparak, çevre dostu ve doğaya duyarlı nesil yetiştirilmesine büyük katkı sunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.