Yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere 7 milyon turisti ağırlayan Muğla, 2023 yılının ilk 5 ayında 585 bin yabancı turisti ağırladı. Yerli ve yabancı turist rezervasyon rakamları turizmcileri rekor beklentisine sevk ederken, yabancı turist girişi yoğunluğunun Kasım ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Muğla, Mavi yolculuğun merkezi

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Seydikemer ilçesinden Bodrum’a kadar binlerce irili ufaklı koyu ile mavi yolculuğun da en önemli merkezi durumunda. Sakin koyları ve turkuaz rengi suları ile yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı lüks yatlara ev sahipliği de yapan Muğla 30’dan fazla kazı çalışması süren ören yeri ile de alternatif turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda.

5 ayda 585 bin yabancı turist geldi

Muğla’ya 2023 yılının ilk 5 ayında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3ğ artış ile 585 bin 108 kişiye ulaştı. 2022 yılının ilk 5 ayında Muğla’ya 123 bin 578 yabancı turist gelmişti. Muğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarından giriş yaptı. Dalaman Havalimanından Nisan ayı sonu itibari ile 345 bin 288 kişi, Milas Bodrum Havalimanından 136 bin 062 kişi olmak üzere toplamda 481 bin 350 kişi havalimanlarını tercih etti. Muğla’daki Deniz Gümrük kapılarından ise 103 bin 758 kişi giriş yaptı.

İngilizler ilk sırada

Muğla’ya gelen yabancı turist sayısında ilk sırayı her yıl olduğu gibi yine İngiliz turistler aldı. İlk beş ülke sıralamasında 306 bin 312 kişi ile İngilizler, ikinci sırayı 50 bin 364 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 37 bin 405 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 29 bin 702 kişi ile Almanya ve beşinci sırada da 19 bin 017 kişi ile Hollanda izledi. İngilizler Muğla’ya gelen turist sayısının yüzde 52’lik bölümünü oluşturuyor.

“Mavi yolculuk rotasının merkezindeyiz”

İngiltere’de 1 milyon TL bütçeli reklam kampanyası başlattıklarını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Tarihteki en yüksek koltuk arzlarından birisi gerçekleşmiş durumda. Bu yıl itibari ile yaklaşık 2 milyon yolcu Dalaman Havalimanına Kasım ayı ortasına kadar iniş yapmış olacak. Marmaris Ticaret Odası olarak çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Arz edilen koltukların doldurulması hususunda Belediyemiz, Dalaman Havalimanı ve İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden bir firma ile yaklaşık 1 milyon bütçeli reklam kampanyasına başladık. An itibari ile doluluk oranları iyi gözüküyor. Muğla iline baktığımız zaman ülkemizde yer alan yat limanları ve marinaların toplam 83 yat limanı ve marinanın 53 tanesini ilimizde olduğunu görüyoruz. Marmaris olarak da bu marinaların yüzde 38’ine sahibiz. Marmaris’te mavi yolculuğun dünyadaki en önemli rotasının merkezi konumundayız. Bu yol yine deni turizminde canlılık olacak” dedi.