Karabük’te ‘Yeşil Hayattır’ projesinin tanıtımı düzenlenen programla yapıldı.

Karabük’te ‘Yeşil Hayattır’ projesinin tanıtımı düzenlenen programla yapıldı.

Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden, toplum sağlığının bozulmasına doğal afetlerin ve bulaşıcı hastalıkların artmasına etki eden çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin sebepleri arasında yer alan fiziksel ve kimyasal atıklar konusunda eğitim programları düzenlemek amacıyla ‘Yeşil Hayattır’ projesi hayata geçirildi.

Yenişehir Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve Kızılay Toplumsal Şenlendirme Programı çerçevesinde desteklenen projenin tanıtım toplantısına Vali Fuat Gürel, Kızılay Genel Merkez Kurumsal Gelişim Direktörü Mücahid Keskinoğlu, İ Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Valilik Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, Karabük Kızılay Başkanı Cemalettin Yavaşcı, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vali Fuat Gürel “ Karabük geçmişten bu yana proje hazırlama hususunda iyi bir alt yapıya sahip Valiliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Milli Eğitim Müdürlüğümüz Arge birimi ve diğer kurumlardaki arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir alt yapımız var. Açıklanan her programa proje hazırlayacak duruma geldik. Proje hazırlamak ve kabul edilme oranının yüksekliğe ile ön plana çıkıyoruz. Proje hazırlamak oldukça önemli, bu projeler genellikle sivil toplum örgütleri üzerinden yapılır. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerimizin alt yapısının güçlendirilmesi çok önemlidir. Kızılay bizim en önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan biri ve Uluslararası Öğrenci Derneği ile birlikte hazırladıkları proje hayata geçiyor çok büyük emeklerle hazırlanan bir proje toplam 56 projeden 6 proje onaylandığını düşünürsek önemli bir başarı sergiliyoruz” dedi.

Yeşil Hayattır projesinin oldukça önemli olduğunu belirten Gürel, “Küresel ısınma ile birlikte dünyamızda bazı şeylerin değişmekte olduğunu fark ediyoruz. Bölgemizde buna bağlı olarak son zamanlarda yaşanan afetlerin yaşanmasında bu dengesiz iklim değişikliğinin olduğunu ifade etmek istiyorum Sanayi alt yapısı güçlü Karabük’te de çevre kirliliği ile ilgili bu projenin seçilmesi de ne kadar önemli bir konu olduğunu ifade edeyim. İnşallah bu konu ile ilgili yapacağımız faaliyetler çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve çocuklarımıza gençlerimize şimdiden bu duyarlılığı verebilirsek önümüzdeki süreçte çevreye duyarlı bir nesilde ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu.

Bölgenin yüzde 71’inin ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Gürel, şunları söyledi: “Ancak insanoğlu olarak sürekli tüketen bir varlık olması hasebiyle sürekli çöp üretiyoruz. Çevreyi kirleten unsurlar üretiyoruz. Ayrıca sanayi kenti olmamızdan dolayı da çevre kirliliğinin yoğun olabileceği ortama sahibiz. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi de bu çerçevede hepimizin örnek alabileceği çok önemli ve başarılı bir proje.”

Konuşmanın ardından projenin tanıtımı ile ilgili slayt gösterisi ile program sona erdi.