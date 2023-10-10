Şanlıurfa merkez ilçesi Eyyübiye’nin yeşillendirilmesi için büyük ölçekli projeler uygulayan ve tüm mahallelere yeşil alan kazandırmak için gerekirse kamulaştırma yoluna giden Eyyübiye Belediyesi, parkların ve yeşil alanların korunması için de büyük emek harcıyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatı doğrultusunda ilçedeki tüm parkları sürekli bakımlı tutmak için büyük bir çaba harcayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sonbaharın gelmesiyle birlikte bakım çalışmalarına hız verdi. Parklarda bozulan çimleri yeniden eken ekipler, kuruyan ağaçların yenilenmesi, mevcut olanların sulanması, kamelya, bank ve çöp kovalarının bakım ve yenilenmesi işlerini büyük bir titizlikle yapmaya devam ediyor. Yemyeşil Eyyübiye için günde yaklaşık on saat çalışan ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, ilçenin farklı mahallelerinde Başkan Mehmet Kuş döneminde yapımı tamamlanan 38 park için teşekkür ederken, yine ilçeye kazandırılan 180 dönümlük Millet Bahçesi için de çok mutlu olduklarını dile getirdiler.