Konya Sanayi Odası (KSO), Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenliyor. Sanayicilerin yanı sıra konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılacağı zirvede, sınırda karbon düzenlemesinin sanayiye etkilerinden yeşil finansmana, sürdürülebilirlikten iyi uygulamalara kadar pek çok konu konuşulacak.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte gündeme daha çok gelen sınırda karbon düzenlemesi ve yeşil dönüşüm sürecinin sanayi işletmelerinin geleceği açısından son derece kritik önemde olduğunun altını çizdi. Konya Sanayi Odası olarak bugüne kadar sınırda karbon düzenlemesi ile ilgili pek çok çalışma yaptıklarını söyleyen Büyükeğen, 13 Temmuz Perşembe günü ise konunun tüm detayları ile masaya yatırılacağı “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi”ni gerçekleştireceklerini belirterek, tüm sanayicileri ve konu ile ilgilenenleri zirveye davet etti. Açıklamasında sınırda karbon düzenlemesinin özellikle AB ülkeleri ile ticarette önemli olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, “Sera gazı emisyonlarının raporlanması yükümlüğünü içeren geçiş süreci 1 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Firmalarımız bu geçiş döneminde karbon emisyonlarından dolayı herhangi bir ödeme yapmayacaklar. 2026 yılı itibariyle ise, artık uygulama ve vergilendirme dönemi başlayacak. Sanayicilerimiz, bu 3 yıllık süreci çok iyi değerlendirmek ve işletmelerini net sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen yeşil mutabakat sürecine hazırlamak durumunda. Aksi halde çok ağır mali yüklerle karşılaşmaları söz konusu” şeklinde konuştu.

“İhracatımızın yüzde 30’u AB ülkelerine”

Büyükeğen, açıklamasında net sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını ve ekonomik büyümeyi kaynak kullanımında ayırmayı hedefleyen Yeşil Mutabakatın yeni bir ekonomik büyüme modeli olduğuna da dikkat çekerek, “Konya’daki sanayi işletmelerimizin bu yeni büyüme modeline intibak etmesi son derece önem arz etmektedir. Zira Konya’mız hem iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelmektedir hem de yıllık 3.2 milyar doları aşan ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz” dedi.

13 Temmuz Perşembe günü saat 13.30’da Konya Sanayi Odası’nda başlayacak “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, “Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkileri”, “Yeşil Finansman, Yatırım ve Sürdürülebilirlik” ve “İyi Uygulama Örneği” olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşacak.