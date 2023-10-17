Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle kurduğu Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi organizasyonunda “Yeşil Dönüşümde İşletmelerin Finansal Kaynaklara Erişimi Semineri” düzenlendi.

GTO’da gerçekleştirilen seminerde yeşil teknoloji ve sürdürülebilir iş uygulamaları, başvuru süreçleri ve kaynaklar, finansal kaynaklara erişim yolları ve çevre dostu projeleri finanse etme stratejileri gibi konular ele alındı.

“Üyelerimizi geleceğe hazırlamak en önemli hedeflerimizden”

Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odasının en önemli hedeflerinden birisinin üyelerini geleceğe hazırlamak olduğunu söyleyerek, “Dünya nereye gidiyor, sektörlerin gelişimi nasıl, yaşanan gelişmelerin üyelerimize etkisi neler olabilir? Tüm bunları değerlendirip üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına geliştirdiğimiz projelerle, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, eğitimlerle üyelerimizi bilgilendirmeye, farklı bir bakış açısı kazandırmaya, danışmanlık yapmaya gayret ediyoruz. Bu perspektif ile dünyaya baktığımızda; işletmelerimizin varlığını sürdürebilmesi için yeşil dönüşümün kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu, sadece işletmelerimizin geleceği için değil, aynı zamanda gezegenimizin geleceği için de kritik bir adımdır” dedi.

“Yeşil dönüşüm bir zorunluluk”

Artık bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk halini alan yeşil dönüşümün aynı zamanda işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesini sağlayan bir fırsat olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Geleceğin iş dünyası yeşil teknoloji, enerji verimliliği, atık azaltma ve çevre dostu üretim yöntemleri ile şekilleniyor. Bizim bu gelecekte yer alabilmemiz için dönüşmemiz gerek. Biliyorum bunu yapabilmek için de katlanmamız gereken maliyetler var. Bu semineri düzenleme amacımız da bu maliyetleri en aza indirgeme yollarını öğrenmek Yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için finansal kaynaklara nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koymak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Dünya Bankasının, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının bu alanda işletmelere sunduğu pek çok teşvik, hibe, kredi gibi destekler var. Burada ele alacağımız bu desteklerle eminim ki pek çok üyemiz yeşil dönüşüm sürecini çok daha az maliyetle tamamlayacak. Bu anlamda EBRD’ye ve projenin yönetim sürecinde iş birliklerinden dolayı IDEMA’ya gönülden teşekkür ediyor, seminerimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım’ın ardından kürsüye gelen EBRD Proje Sorumlusu Dilek Tekin ve IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ahi ise Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Projesinde GTO ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu proje sayesinde GTO üyelerinin yeşil dönüşüm sürecinde önemli mesafeler kat ettiğini ve dönüşümünü tamamlayacak GTO üyelerinin ilerleyen yıllarda rekabet güçlerini oldukça artıracaklarını ve bir adım öne geçeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Proje Takım Lideri Serdar Kabukçuoğlu ise proje sonuçlarını değerlendirerek Merkez çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğin devamında moderasyonunu IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ahi’nin üstlendiği panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları Deniz Koç, “İşletmelere Yönelik Yeşil Dönüşüm Destek Programı”, Umut Yavuz “Dünya Bankası Finansmanlı Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makine Yüksek Mühendisi Emrah Berat Birsen “İşletmelere Yönelik Enerji Verimliliği Destekleri”, EBRD Proje Sorumlusu Sultan Salgam “EBRD’nin Yeşil Dönüşüm için KOBİ’lere Sunduğu Destekler”, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ise “Sürdürülebilirlikte Alternatif Finansman Yöntemleri” konusunda sunum gerçekleştirdi.

GTO üyelerinin ilgiyle takip ettiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.